Ferrari-museum opnieuw open

Gisteren werd niet enkel de verjaardag van oprichter Enzo Ferrari gevierd; het was ook de dag waarop de deuren van het museum in Modena, dat naar de man vernoemd en aan opknapwerken toe was, opnieuw werden geopend voor bezoekers. De Museo Casa Enzo Ferrari werd ruim twee weken ontoegankelijk verklaard door de directie.

Een reis door de tijd

De Ferrari Foundation, die de stalplaats voor Italiaanse raspaarden beheert, zag de kans schoon om meteen een tentoonstelling aan het spektakel toe te voegen. Deze gaat met uitzondering van Kerstmis en Nieuwjaar elke dag door en wordt verzorgd door niet minder dan 18 projectoren. De bezoeker maakt kennis met het leven van Enzo zaliger en werpt een blik op de periode waarin de man met z'n Scuderia de baan onveilig maakte.

De rit waard?

Je kan je vergapen aan de vele pareltjes op de dansvloer, in de Ferrari-kunstgalerij en aan nog meer audiovisuele plagertjes. En dat allemaal voor € 5 per persoon. Maar hou wel rekening met de lange rit. Vanuit Brussel ben je gemakkelijk 11 uur onderweg.