C-01 is wat er gebeurt als Lotus een motor bouwt

Door: BV

Laat ons maar meteen toegeven dat de titel een tikkeltje misleidend is. De motor wordt immers gebouwd door het Duitse Kodewa, die ook de Le Mans racewagens van het merk bij elkaar vijzen. Maar net als bij die wedstrijdbolides, staat er toch maar mooi het logo van het Britse merk op. Dit is de Lotus C-01.



Gelimiteerde oplage van 100 stuks



De creatie wordt aangedreven door een 1195cc V-twin-centrale die zo’n 200pk opwekt. Dat betekent dat er grosso modo wordt gemikt op een pk-gewichtsverhouding van 1 op 1(kg). De weegschaal zou immers niet voorbij de 200 mogen draaien. Extra krachtige remmen moeten ervoor zorgen dat motorfiets ook weer stopt. Of iemand dat ook effectief gaat uitproberen is nog maar de vraag. Er worden niet meer dan 100 stuks voorzien, dus je kan erop rekenen dat verzamelaars zich erop storten. Het begeerlijke design van Daniel Simon, die eerder aan de slag was bij Bugatti maar ook een vinger in de pap had bij de film Tron: Legacy, is er wellicht niet vreemd aan.