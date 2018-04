Hyundai Intrado lust waterstof, te zien op Autosalon Genève 2014

Door: BV

Terwijl de door de studenten van IED getekende PassoCorto op schaal 1:10 te bewonderen is op de stand van Hyundai op het Autosalon van Genève, stelt de autobouwer er zelf ook een studiemodel voor. Een SUV op ware grootte die je kan zien als een voorbode voor een aanstormende compacte ix25. Het studiemodel luistert naar de naam Intrado en rijdt op waterstof.



Van binnen naar buiten



Hyundai/Kia’s designdirecteur Peter Schreyer zegt dat de Intrado van binnen naar buiten is ontworpen. Een kwestie van de bestuurder helemaal centraal te stellen. He tlijnenspel van de vierzitter is een innovatieve, krachtige interpretatie van de stijltaal van het merk. Die is ‘Fluidic Sculpture’ gedoopt, voor wie weet wat daar exact mee bedoeld wordt. Het tekenwerk aan de koets werd gedaan in Frankfurt, waar de Zuid-Koreaanse autogroep een design- en kenniscentrum heeft.

“ Het resultaat is twee keer zo rigide en zo maar eventjes 70% lichter ”

De functionele, zuivere vormen van de Intrado zijn volgens de fabrikant zo gekozen dat ze de interesse van een nieuwe generatie klanten kunnen opwekken. Het zijn mensen die “sceptisch staan tegenover de auto-industrie maar interesse hebben in objecten met een zuivere, functionele eenvoud”. Hyundai gelooft dat die criteria bepalend zullen zijn voor een ‘premium’-perceptie in de toekomst.



Monocoque



Geen klassiek zelfdragend koetswerk voor de Intrado. De structuur is opgemaakt uit beugels in kunststof die met koolstofvezels zijn versterkt. Die vormen samen een monocoque, waarin de technische componenten worden gemonteerd en waartegen de conventionele stalen koetswerkdelen worden bevestigd. Het resultaat is twee keer zo rigide als een conventionele constructie - wat verklaart waarom de ontwerpers de conventionele B-stijl achterwege lieten - en zo maar eventjes 70% lichter.



Brandstofcel



Onder de bestuurderszetel zit een lithium-ion batterij met 36kWh vermogen. Daarin wordt de surplus aan stroom afkomstig van de omzetting van waterstof in zuiver water en zuurstof opgeslagen. Een elektromotor drijft dan de voorwielen aan. Het grootste voordeel van brandstofcelvoertuigen is conventionele tankformule. Een tankbeurt van enkele minuten levert in dit geval weer een rijbereik van 600km op. Vergelijkbaar met een conventioneel brandstofvoertuig dus. Hyundai heeft al behoorlijk wat ervaring met brandstofcelvoertuigen. Het bedrijf ontwikkelde bijvoorbeeld al een ix35 met die technologie. De Intrado maakt gebruik van alweer een nieuwe generatie brandstofcel. Die is kleiner en krachtiger dan voorheen.