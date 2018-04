BMW carbon fibre velgen binnen 2 jaar te koop

Door: BV

Je kan ze al wel krijgen - velgen in koolstofvezel. Maar je moet toch meteen meer dan €10.000 rekenen voor een setje. En dat betekent dat er slechts een handvol van bestaan en dat ze resideren onder het koetswerk van een exoot. BMW wil daar verandering in brengen.



Complete fabriek voor koolstofvezel



De Duitse constructeur investeerde fors in de productie van koolstofvezel, onder meer door een joint-venture met vliegtuigbouwer Boeing. Het levert ons al de i3 en i8 op met een structuur die grotendeels in het lichtgewicht materiaal is opgetrokken, maar daar blijft het niet bij. De capaciteit zal ook aangewend worden om meer carbon te introduceren in andere productlijnen van het merk.



Een carbon wiel binnen twee jaar



Binnen uiterlijk twee jaar wil BMW koolstofvezel wielen - en dan hebben we het over plastic dat met het materiaal is versterkt - in de catalogus hebben. Het zal ermee de eerste volumefabrikant zijn die de stap zet. Een wiel dat geheel uit met carbon versterkt plastic of CFRP gemaakt is, weegt zoi’n 35% minder dan een conventioneel exemplaar. Een hybride wiel, dat zowel uit aluminium als CRRP weegt ook al een kwart minder.



Koolstofvezel overal



Andere onderdelen die genomineerd zijn voor een productie in carbon zijn onder meer de stuurwielvelg, sierlijsten en de drijfas van bijvoorbeeld de M3 en M4. BMW heeft het tenslotte ook over het zogenaamde ‘tweede gebruik’ van koolstofvezel. Daarbij zou carbon-afval van de productie van de i3 en i8 gebruikt kunnen worden in onder meer de constructie van lichtgewicht structuurbalken, zetelframes en reservewielen.