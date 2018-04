Rolls-Royce Ghost krijgt facelift

Door: BV

In 2009 introduceerde Rolls-Royce de Ghost. En dat model is volgens het Britse luxemerk onder Duits bewind, nu toe aan een opfrisbeurt. Maar zoals we van het merk gewend zijn, betekent dat geen ommezwaai. De aanpassingen blijven discreet.



Meer dynamiek



Veel wijzer worden we van deze eerste teaser niet, maar er valt wel een glimp op te vangen van de hertekende koplampen. Die bevatten nu uitsluitend LEDs. Ze worden in de neus van de Ghost vergezeld van een mild hertekende voorbumper, een subtiel gewijzigde grille en bijhorende omlijsting en een motorkap waarvan de plooilijnen voortaan ontspruiten aan weerszijden van de Spirit of Ecstacy-beeltenis. Ook op de voorste flankpanelen komt er een extra vouwlijn bij.



Nog betere zetels



“ Zoals we van het merk gewend zijn, blijven de aanpassingen discreet ”

Over de zetels van de Ghost kunnen we geen slecht woord verzinnen, maar Rolls-Royce heeft een manier gevonden om ze nog comfortabeler te maken dan tevoren. Het is samen met een update van de boordelektronica, die vooral een betere connectiviteit naar voren schuift, de voornaamste interieurwijziging.



Meer keuze



De Britten hebben aan hun al erg uitgebreide catalogus nog enkele opties toegevoegd. Wie het geluk heeft in deze klasse te gaan shoppen kan voortaan kiezen uit meer koetswerktinten, nieuwe houtfineersoorten, een meer omvangrijke houtbekleding dan voorheen - geïnspireerd op die van de Wraith - en extra velgen.