Volvo Concept Estate voorbode nieuwe V90

Door: AUTO55

Dat de Volvo Concept Estate die te zien is op het Autosalon van Genève inzicht verschaft in de breaks die het merk in de toekomst zal bouwen, ligt voor de hand. Maar of het nu gaat om een V70 of de nog grotere V90 waarover in de wandelgangen geruchten gaan, dat is minder helder. Wellicht vinden we de stijldetails van deze studie op beide terug.



P1800 ES



De Zweden lieten zich voor het lijnenspel en enkele interieurdetails inspireren door de P1800 ES. Dat was een driedeurs breakversie gebaseerd op de Volvo P1800 coupé. Het model is slechts twee jaar in productie geweest, in 1972 en 1973, geproduceerd op niet meer dan 8.077 stuks, maar staat te boek als één van de meest begeerlijke klassiekers uit de geschiedenis van het bedrijf.



Aan de binnenzijde wordt de innige band tussen beide modellen benadrukt door de letters op de gordels, terwijl de kleurstelling eveneens een knipoog naar de seventies is. Aan de buitenzijde kwalificeren de schouderlijn en de glazen achterklep als verwijzing.



Modern interieur



Onder een gigantisch panoramadak parkeert Volvo een interieur met vier individuele kuipzetels (opgehangen aan de middentunnel en niet rustend op de vloer) en een modernistische boordplank die wordt gedomineerd door een erg groot aanraakgevoelig scherm. Daarop groepeert het bedrijf alle bedieningselementen, met uitzondering van de belangrijkste knoppen. Dan spreken we over het radiovolume of de knipperlichten. Het instrumentarium voor de neus van de bestuuder is eveneens een display.



Flexibele architectuur



Over de aandrijving van het model wordt niets gezegd, maar het onderstel kennen we wel. Dat is hetzelfde als van Volvo’s twee eerdere concept (de Concept Coupé en de Concept XC Coupé). Het is een flexibele architectuur die de basis zal vormen voor alle toekomstige grote modellen van de constructeur. En de V90 waarvan sprake? Die zou er al in 2015 kunnen zijn.