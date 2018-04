Vanaf 2015 belt je auto zelf de hulpdiensten

Door: BV

Vanaf oktober 2015 moet elke nieuwe auto in Europa uitgerust zijn met een e-call-systeem dat zelf een noodoproep doet in geval van een ongeval.

Snellere responstijd

Het systeem bestaat uit een datamodule, een gsm-module en een gps-eenheid. Als het voertuig een ongeval registreert (dat kan met bijvoorbeeld de g-sensor of door het ontvouwen van airbags), dan zal het systeem geheel automatisch de hulpdiensten contacteren. Het voertuig zal op geautomatiseerde wijze informatie over het ongeval, zoals de positie van het voertuig en - afhankelijk van de technologische capaciteiten van het auto in kwestie - het aantal inzittenden, welke airbags geactiveerd werden, of er andere voertuigen betrokken waren... Wat het systeem exact zou kunnen of mogen communiceren is nog onduidelijk.

Door de noodoproep te automatiseren kan de reactietijd van alarmcentrales en hulpdiensten gevoelig gereduceerd worden, zegt de Europese Commissie. In steden zou de responstijd kunnen halveren. In 2013 had de raad nog becijferd dat het systeem elk jaar ‘enkele honderden’ mensenlevens zou kunnen redden, maar de schattingen zijn de jongste tijd (al dan niet om weerwoord te bieden aan de vele instanties die in het systeem een potentiële inbreuk op de privacy zien) gestegen tot 2.500.

Duurder, dat spreekt voor zich

Enkele duurdere voertuigen zijn reeds sinds 2009 uitgerust met voorlopers van het e-call-systeem. Het gaat dan zonder uitzondering om passieve systemen die nooit informatie versturen zonder de bestuurder de mogelijkheid te geven de actie te onderbreken. Voertuigen in de topklasse beschikken nu reeds over alle elektronica die nodig is voor de werking van het systeem.

Goedkopere en veelal kleinere voertuigen zijn niet steeds uitgerust met GSM of GPS-modules. Vooral deze auto’s zullen vanaf 2015 gebouwd moeten worden met een extra technologische kost. Die zal ongetwijfeld doorgerekend worden aan de klant. Hoe veel het systeem in zo'n geval zal kosten, is nog niet geweten.