Alfa Romeo Mito en Giulietta QV opgefrist

Door: BV

Al sinds 1923 staat het klavertje vier op de flank van de pittigste Alfa Romeo modellen. Het staat ook op deze Mito en Giulietta. Twee modellen die we al kenden, maar die verder zijn fijngeslepen. De Alfa 4C vormde volgens de Italianen de inspiratie voor deze nieuwe versies. Zie jij het? Wij in elk geval niet.



Giulietta



De 1,75l turbomotor onder de kap van de Giulietta wint 5pk door de software te herschrijven en is nu 240pk sterk. Je haalt er nu 240km/u mee en kan al 100 rijden na 6,6 seconden. Dat laatste is vooral te danken aan de nieuwe TCT-automaat van het merk. Die installatie met dubbele koppeling springt nog sneller van versnelling naar versnelling. Toegegeven, je vindt ze ook op de 4C.



Mito



Aan de centrale van de Mito verandert niets. De kleine 1.4l krijgt nog steeds de zweep van een turbo en animeert in het beste geval 170 paarden.



Verf en leer



Zowel de Mito als de Giulietta ondergingen een summiere facelift. Het spreekt voor zich dat de aanpassingen ook hun weg vinden naar deze exemplaren. Wat er voorts nog te vermelden valt? Wel, de matte Magnesio Grey koetswerkkleur is de meest in het oog springende aanpassing. Maar aan de binnenzijde, die we je nog niet kunnen tonen, zijn er ook een nieuw stuurwiel (Giulietta) en een aangepast instrumentarium en nieuwe bekledingsopties. De grootste van het duo verwelkomt je met leder en Alcantara, de kleinste zit helemaal in het leder.