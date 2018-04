De nieuwe Audi TT gaat naakt

Door: BV

Audi heeft de derde generatie van de TT klaar. Die wordt later vandaag onthuld, net voor het grote publiek ermee kennis kan maken op het Autosalon van Genève. Schetsen kregen we al, en nu zijn er meer beelden. We hebben ze netjes voor je gegroepeerd.

Weinig geheimen

De constructeur heeft geen extra informatie vrijgegeven, maar erg veel geheimen heeft de TT niet meer. Details over motoren, verbruik en prestaties zijn de grootste blinde vlek, maar gezien het model op het MQB-platform rust, kan je aan de A3 (die dezelfde structuur gebruikt) al de temperatuur opmeten van het motorenpalet. We gaan ervan uit dat op termijn alle krachtige centrales van A3 en S3 hun weg naar de TT zullen vinden.

Innovatief aan de binnenzijde

Dat er aan de binnenzijde opkuis in knoppen en bedieningselementen wordt gehouden, weten we al sinds januari. Dan presenteerde Audi reeds het interieur. Dat krijgt een minimalistische middenconsole, terwijl de bestuurder voor z’n neus een digitaal instrumentarium krijgt. Dat wordt eigenlijk één groot LCD-scherm.

Lijnenspel

Over de afmetingen nog geen details, maar de stijl, die is als vanouds. Dat bleek al uit de schetsen en dat bewijzen deze eerste foto's. De vouwlijnen werden wat scherper, maar het erg herkenbare TT-profiel - dat blijft gewoon.