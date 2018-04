Nissan toont digitale achteruitkijkspiegel op Autosalon Genève

Door: BV

Digitale achteruitkijkspiegels hebben al vaker gezien op studiemodellen, maar op het Autosalon van Genève toont Nissan de innovatie op een seriemodel. De nieuwe X-Trail, een naam die eigenlijk wordt geadopteerd door de zevenpersoonsversie van de Nissan Qashqai, is ermee uitgerust. En Nissan belooft dat we ons mogen verwachten aan serieproductie.



Betere zichtbaarheid



Nissan bouwt een kleine camera in onder de achtervleugel van de X-Trail. Het beeld daarvan krijg je te zien op de plaats waar je normaliter je achteruitkijkspiegel vindt. En ook het design van het scherm lijkt als twee druppels water op je spiegel. Het voordeel zit onder meer in de kijkhoek en de helderheid. Volgens de Japanners kan je in een digitale achteruitkijkspiegel meer zien en in beter omstandigheden. En vooral - je zicht wordt niet gehinderd door passagiers of bagage ter hoogte van de achterbank.



Legaal?



Constructeurs experimenteren al jaren met camera’s in plaats van conventionele spiegels. Er is geen enkel technisch bezwaar meer en een camera kost tegenwoordig ook niet meer dan een spiegelhuis dat elektrisch verstelbaar en verwarmd moet zijn (wat overigens niet betekent dat de constructeur er niet meer voor zal vragen). Maar de erg rigide Europese wetgeving laat het gebruik ervan niet toe. Conventionele (en de jongste jaren almaar grotere) buitenspiegels zijn verplicht.



Dat Nissan hier wél mee wegkomt, heeft alles te maken met het feit dat de binnenspiegel - in tegenstelling tot exemplaren aan de deuren - niet verplicht is. Daarmee mag het dus wel.