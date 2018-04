Louis Vuitton bagageset speciaal voor BMW i8

Door: BV

Het Franse Luxemerk Louis Vuitton ontwierp een bagageset die helemaal op het lijf van de BMW i8 geschreven is.



CFRP



De term hierboven duikt almaar meer op in de sector. Het is een afkorting die staat voor Carbon Fibre Reïnforced Plastic. Een erg polyvalent materiaal dat onder meer in de constructie van de i8 wordt gebruikt omwille van z’n lichtgewicht kwaliteiten en stevigheid. Maar je kan het materiaal ook verweven en er luxueuze en soupel aanvoelende producten mee maken. Louis Vuitton gebruikt het voor de tassen zelf, en werkt ze af met draagriemen in het fijnste leder.



Vier stuks



Louis Vuitton maakt vier verschillende tassen die allemaal op een specifieke plaats in de BMW i8 passen. Zo is er een kledingtas die op maat van de hoedenplank gemaakt is, past een laptoptas perfect op de achterzetel en kan je daarbovenop nog een meer conventionele winkeltas kwijt. Een grote, conventionele soepele bagagetas past tenslotte in de koffer.



Vanaf 1 april



Het is geen grap - de set is vanaf 1 april te koop bij Louis Vuitton winkels wereldwijd. Uitsluitend op aanvraag overigens. De prijs is ons onbekend.