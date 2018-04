Apple Carplay biedt iPhone-functionaliteit in je auto

Door: BV

Of je nu voor of tegen de producten van technologiereus Apple bent, het staat als een paal boven water dat de gebruikersinterface van iPhone geldt als de norm inzake bedieningsgemak. De meeste andere smartphone-fabrikanten gebruiken inmiddels soortgelijke technieken. En ook de autosector is op zoek naar immer meer functionaliteit en gebruiksgemak. En ook daar schiet Apple nu te hulp, met het Carplay-systeem.



Siri, head home please



Met Carplay beschik je in principe over de dezelfde functionaliteiten als met je iPhone. Dat is in de veronderstelling dat het systeem effectief met een telefoon van dat type gekoppeld is. Hoe het reageert in andere omstandigheden, is niet gecommuniceerd.



Je kan handenvrij bellen, je muziek afspelen, de navigatie instellen en je berichten raadplegen. Allemaal zaken die vandaag ook al gaan, maar met een gebruikersinterface die gevoelig anders (en vaak minder intuïtief is) dan gebruikers van het merk gewend zijn. Juist aan dat laatste wordt wat gedaan. Via een aanraakgevoelig scherm hoort je auto op de dezelfde manier te werken als je telefoon. Dat is met inbegrip van Siri. Het spraakgestuurde hulpje is net zo slim als op je telefoon en kan bijvoorbeeld je navigatie instellen.



Dit jaar een feit



CarPlay hoort nog dit jaar z’n weg naar de consument te vinden. Een voorproefje lost Apple waarschijnlijk al deze maand in update 7.1 voor iOs. Later dit jaar brengen onder meer Ferrari, Mercedes, Hyundai, Jaguar, Volvo en Honda een auto op de markt met het systeem ingebakken. Een voorproefje daarvan is al te zien op het Autosalon van Genève, waar de Volvo Concept Estate ermee is uitgerust. De werking ervan kan je ook bekijken in de video bij dit item.



Alleen voor iPhone 5



Voorlopig is het systeem alleen compatibel met de iPhone 5. Het zal ook met recente iPad-kunnen werken, maar dat is nog niet aangekondigd. Apple doet tevens melding van partnerschappen met verschillende apps die hun weg naar het systeem zullen vinden, zoals het populaire Spotify en radio-app iHeartRadio. Het blijft wel spijtig dat de noodzakelijke dataverbinding in ons land zo duur blijft.