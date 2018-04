VW Transporter Alltrack is meer dan alleen maar stoer

Door: BV

Volkswagen toont op het Autosalon van Genève een stoer aangeklede versie van de Transporter / Caravelle / Multivan. Officieel is het gewoon een probeersel, maar je ziet van ver dat deze Transport Alltrack binnenkort gewoon te bestellen is.



Hoger



Je kan de VW bus of bestelwagen al bestellen met een aantal opties die de terreinwaardigheid een handje helpen. 4Motion vierwielaandrijving bijvoorbeeld. Of een versterkte ophanging die wat meer ruimte onder de bodemplaat garandeert. De stap naar deze Alltrack is dan ook niet zo groot. Het gaat eigenlijk vooral om koetswerkpanelen die uitgevoerd zijn in stootvast plastic. Voor de aandrijving tekent een 180pk sterke 2.0 TDI.