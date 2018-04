Meer details nieuwe Renault Twingo

Door: BV

Van de nieuwe Renault Twingo kregen we al exterieurfoto’s achter de kiezen. Nu staat het model ook op het Autosalon van Genève te blinken. De hoogste tijd dus om ons ook kennis te laten maken met de binnenzijde en wat meer details vrij te geven.



Kleiner van buiten, groter van binnen



De Fransoos meet 3,59m in de lengte, 1,64m in de breedte en 1,55m in de hoogte. Dat is, als we meteen het belangrijkste wapenfeit willen oprakelen, zo maar eventjes 10cm korter dan de uittredende generatie. Maar de binnenruimte is groter. De afstand van dashboard tot kofferklep werd zelfs 22cm groter. Dat heeft alles te maken met de nieuwe positie van de krachtbron, ter hoogte van de achterwielen.



Er is zelfs goed nieuws voor het koffervolume. Dat bedraagt nu 216 liter. Het is fors meer dan voorheen. De Twingo steekt er in elk geval de Toyota Aygo, Peugeot 108 en nieuwe Citroën C1 mee naar de kroon. De drieling moet het stellen met 168l.



Kleur



Net als het visueel zachte uiterlijk zien we veel liefelijke vormen terug in het interieur. Eenvoud en overzichtelijkheid lijken hierbij voorrang gehad te hebben op de vormgeving, maar desalniettemin oogt het fris en modern. Leuk detail is de kleurrijke afwerking in desgewenst blauw, wit, zwart of rood. Deze speelse sfeer wordt extra onderstreept door de contrasterende wit-zwarte kleurstelling op diverse plastic elementen en de stoelbekleding die in vier kleuren beschikbaar is, namelijk blauw, grijs, rood en zwart met rode accenten. Op het gebied van uitrusting schermt Renault met twee infotainmentsystemen; de R & GO en de nieuwste generatie R-Link. Beide systemen zijn geschikt voor Android- en iOS-apparaten en bieden talloze functies op het gebied van connectiviteit, 3D-navigatie, multimedia en omvat tevens een boordcomputer.



Driecilinders



Achterin de Twingo zitten twee compacte benzinemotoren. Ze hebben beide drie cilinders, maar ze zijn ook nog erg verschillend. De instapper wordt een atmosferische 999cc die 70pk en 91Nm opwekt. De tweede krachtbron moet het stellen met amper 898cc, maar heeft ter compensatie wel een turbo. Goed voor 90pk en 135Nm. Beiden zijn voorzien van start/stop-technologie. Prestaties en verbruikscijfers zijn er nog niet.