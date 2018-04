SsangYong XLV wil ook stukje Juke

Door: BV

Hoe vroeg Nissan er met de Juke wel bij was in het segment van de B-Klasse MPV’s, blijkt nog maar eens op het Autosalon van Genève. De eigenzinnige stads-SUV van Nissan is er al toe aan z’n eerste facelift terwijl andere autobouwers nog aan het tobben zijn over concepts. De Koreanen zitten in dat stadium. Je ziet het aan de Hyundai Intrado concept, en ook SSangYong moet nog de weg naar serieproductie afleggen.



SsangYong XLV wil van alles wat



Met z’n lengte van 4,43m, breedte van 1,84m en hoogte van 1,60m blijft deze Zuid-Koreaanse creatie veilig uit de buurt van de volwassen SUVs. Maar hij is wel wat groter dan de Japanner die in de inleiding figureert. De XLV is dan ook zorgvuldig uitgedokterd. Met een aparte vormgeving wil het kleine SsangYong enerzijds zichzelf profileren en naar de wat meer indivualistische klant hengelen, maar door zich netjes tussen B- en C-Klasse SUVs te positioneren hoopt het bedrijf ongetwijfeld dat beide doelgroepen zich over de auto gaan buigen.



Het blijft er overigens niet bij, want ook aan de binnenzijde probeert SsangYong zo veel mogelijk vakjes aan te vinken. Moduleerbaar interieur? Check. Vijf zitplaatsen. Check. Zeven zitplaatsen? Ja, dat kan ook. De zetelopstelling is 2+2+2+1 gedoopt. Natuurlijk zijn er geen vier zetelrijen, maar de middelste zetel kan naar keuze op rij 2 of 3 worden ondergebracht.



Dieselhybride



Het studiemodel wordt aangedreven door een 1.6l dieselmotor die wordt bijgestaan door een elektromotor. En Ssangyong lijkt nu al precies te weten hoeveel die zal verbruiken. Het geeft immers een CO2-emisise van 98 g/km op voor de handgeschakelde versie en 109 g/km voor een automaat. De plannen lijken dus erg concreet maar voor 2015 krijgt het bedrijf het model toch niet klaar.