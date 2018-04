Ook voor Le Mans: betere Porsche 911 RSR

Door: BV

Porsche keert dit jaar terug naar de LMP1-klasse van de 24u van Le Mans. Het is van moeten als het merk z’n recordaantal overwinningen wil houden. Sinds Porsche in 1998 voor het laatst de kroon claimde, stond Audi immers al 12 keer op het hoogste schavot. In de GTE-klasse is het merk echter nooit weggeweest. En daarin komt het bedrijf uit met de 911 RSR. Een hybride, want tegenwoordig draait ook op het circuit Le Sarthe alles om efficiëntie.

Beter in details

De aanpassingen zijn details, want de 911 RSR was al erg verdienstelijk in het World Endurance Championship. En tijdens de 24-uurs Race van 2013 bezette Porsche de eerste twee plaatsen in z’n klasse. Dit jaar komen er vier stuks aan de start. Twee in de GTE Pro-Klasse (fabrieksteams) en twee in de GTE M-klasse (privéteams).