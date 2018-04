Land Rover Freelander is aangepast, zit al in 2015

Door: BV

Een nieuw modeljaar start zo ongeveer samen met het nieuwe schooljaar. Je mag dus - in het algemeen, want er zijn uitzonderingen - stellen dat nieuwe modellen of aanpassingen die vanaf september doorgevoerd worden het volgende jaartal opgekleefd krijgen. Kijk maar naar deze mild aangepaste Freelander. Die komt pas in de zomer en krijgt al modeljaar 2015 opgekleefd.

Meer leer, meer zwart

Land Rover introduceert op een aantal markten een nieuwe topversie. Die heet HSE Luxury en zal herkenbaar zijn aan z’n in koetswerktint gelakte accenten, z’n specifieke 19-duims lichtmetalen velgen en een zilverkleurige grille. Aan de binnenzijde zijn er items in zwarte pianolak en Windsor leren zetels.

Sportiever

Elders in het gamma wordt de sportiviteit dan weer wat meer in de kijker gezet. Met onder meer anthracietkleurige velgen, zitmeubilair in leder en een stof die ‘Dinamica’ heet en een donkere grille.

Je kan je sportieve ingesteldheid overigens nog verder in de verf zetten door een nieuw pakket aan te vinken. Dat omvat een koffervleugel, grotere velgen, glanzend zwarte sierelementen en uitlaatsierstukken met een groter ego.