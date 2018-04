David Beckham helpt bij verkoop Jaguar

Door: BV

Bij Jaguar hebben ze er een handje van weg om beroemdheden bij hun modellen te laten poseren. Posh Spice werd al eens ingelijfd om - al dan niet ‘echt’ - stijladvies te geven bij de Range Rover Evoque, en na een intermezzo met zangsensatie Lana Del Rey, en James Bond-acteur Daniel Craig, is het nu de buurt aan David Beckham. Hij is voortaan ‘brand ambassador’. De 38-jarige ex-profvoetballer en echtgenoot van de Spice Girl hogerop deze paragraaf is gekozen omdat hij volgens het bedrijf geroemd wordt om zijn ‘sportieve prestaties’ en hij op en top Brits is.

Beckham mag voortaan opdraven in prenten, video’s en reclamespots op markten die voor het merk belangrijk zijn. Dan kijken de Britten ongetwijfeld naar Azië en de VS, naast de thuismarkt. Hier poseert hij alvast bij de F-Type Coupé.