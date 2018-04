BMW i8 nog zuiniger dan gedacht

Door: BV

Volgende maand geeft BMW de aftrap voor de productie van de i8. Intussen heeft het bedrijf de homologatieprocedures doorlopen en kan het definitieve cijfers publiceren. Er verandert niets aan de 362pk en 570Nm die eerder werden opgegeven, maar de BMW i8 is nog efficiënter dan beloofd.



Slechts 2,1l/100km of 49 g/km



Vanuit stilstand kan de i8 zichzelf aan de 100 helpen in amper 4,4 tellen. En bij 250 is het liedje uit omdat de elektronica het dan welletjes vindt. Dat de topsnelheid dezelfde bleef is dus nogal wiedes, maar in de sprint wordt er nog één tiende winst geboekt ten opzichte van eerder gecommuniceerd cijfermateriaal.



Het belangrijkste verschil vinden we echter bij het (opgegeven) verbruik en CO2-afgifte. BMW kondigde daar 59 g/km voor aan, maar het blijkt nog 10 g/km minder te zijn. Dat komt neer op amper 2,1l/100km. Zuiver op elektriciteit raak je ook 37km ver - 2km verder dan aangekondigd.



Praktijk?



Al die cijfertjes in de praktijk realiseren is natuurlijk een heel andere zaak. Maar de Duitsers beloven dat de sportwagen ook in reële situatie zuinig wordt. Hij zou slechts de helft verbruiken van een conventionele sportwagen met gelijkaardige prestaties.