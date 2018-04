Audi kan gedrag verkeerslichten voorspellen

Door: BV

Dat de voertuigen en infrastructuur van de toekomst almaar slimmer wordt - dat staat als een paal boven water. Verschillende autobouwers experimenteren met slimme verkeersssytemen. Een systeem dat je bijvoorbeeld vertelt waar er een parkeerplaats vrij is, in plaats van ernaar te moeten zoeken bijvoorbeeld. Maar het gaat veel verder.



Online Traffic Light Information



Audi heeft als basis van z’n Connect-programma een programma geschreven dat Audi Online Traffic Light Information heet. Wat het doet ligt nogal voor de hand - het zoekt verbinding met verkeerslichten in je buurt via een centrale verkeerscomputer. Als je al aan een rood licht staat te wachten kan je auto je exact vertellen hoe lang je er nog moet staan. En belangrijker - het start/stop-systeem kan de motor opstarten vijf seconden voor het licht groen wordt. Het is evenwel niet de meest interessante functie.



Groene golf



Als het systeem over de informatie van alle verkeerslichten in de buurt beschikt, kan de Audi zelf uitrekenen hoe snel je moet rijden om aan het volgende verkeerslicht automatisch groen te hebben. Het systeem kan op die manier z’n eigen ‘groene golf’ - een aaneenschakeling van groene verkeerslichten - creëren.



900 miljoen liter brandstofbesparing



Zelfs als er energierecupererende technologie aan boord is, is stoppen en weer vertrekken energieverslindend. Audi becijferde dat wanneer elk nieuw model van z’n merk met deze technologie was uitgerust er op 1 jaar tijd in Duitsland alleen al 900 miljoen liter brandstof bespaard kan worden. De effectieve CO2-uitstoot daalt erdoor met zo’n 15%.



De constructeur gaat uiteraard uit van de veronderstelling dat de politiek zit te wachten op vlotter verkeer. In ons land heeft iedereen wel in de gaten dat er op sommige plaatsen juist een ‘rode golf’ wordt geschapen om een verkeersstroom te stremmen of te ontmoedigen.



Helemaal productieklaar



Toekomstmuziek? Wel ja, want de verkeerscomputers van de meeste steden willen helemaal geen informatie delen met individuele voertuigen. Daarvoor is de infrastructuur niet aanwezig. Audi van z’n kant zegt dat het systeem helemaal productieklaar is.