Sport-kit voor Seat Leon

Door: BV

Zet de Seat Leon naast z’n dichte familie - de Skoda Octavia, VW Golf en Audi A3 - en het model komt nog steeds als de meest sportieve van allemaal naar voren. Maar er kan natuurlijk altijd nog een schep bovenop.



Sportkit



Seat ontwikkelde in z’n designcentrum in Martorell deze kit voor de drie- en vijfdeursversies van de Leon. Die omvat een nieuwe voorbumper, andere mistlichten, aangepaste zijschorten, een dakspoiler en een achterbumper met een grotere nep-diffuser. Helemaal afmaken kan met 19-duimers die naar keuze in een zilveren of zwarte lak gezet worden. Het past op de S, SE en FR-edities. Voor de prijs moet je even binnenspringen bij een Seat-verdeler in je buurt.