Nieuwe WTCC Safety Car is een Alfa

Het nieuwe seizoen van de FIA World Touring Car Championship, kortweg de WTCC, gaat vanaf 12 april aanstaande alweer van start. Dan wordt er in Marokko gereden, en zoals het reglement het voorschrijft is het evenement opgedeeld in twee races. De eerste met een zogenaamde rolling start en de tweede met het vertrek vanuit stilstand.

Reglementering

Om eraan deel te nemen moeten de teams in bezit zijn van een minstens 1,1 ton wegende en via één as aangedreven hatch of berline met binnen de lijntjes kleurende afmetingen en met een geblazen 1.6-liter aan boord. De motor moet dan nog eens aan een sequentiële zekbak gekoppeld zijn en is door de band genomen 380pk sterk. We hoeven de liefhebber er ook niet bij te vertellen dat de auto's gebaseerd moeten zijn op een model dat en masse verkocht wordt. Al zitten er ook creaties tussen waar wij als Belgen minder of helemaal niet bekend mee zijn, zoals de Lada Granta en de Citroën C-Elysée. Voorts bestaat het deelnemersveld uit afgeleiden van de Chevrolets Cruze, Honda Civic en Seat Leon. Allen zijn ze bijna 300km/u snel.

Kleine supercar

Maar er was nog geen officiële safety car. Tot nu. Het is de Alfa Romeo 4C geworden, die onder meer gekozen werd omwille van z'n passage op het Festival Automobile International in Parijs, waar hij tot mooiste auto van het jaar werd bekroond. En met z'n lichtgewicht structuur en scherpe prestaties past hij ook wel in het plaatje. Met of zonder dak.