BMW en Mercedes: minder platformen voor meer modellen

Door: BV

Het is een trend - de ontwikkeling van een onderstel en motoren is de jongste decennia steeds duurder geworden. Maar daar een koetswerk en interieur bovenop zetten is, mede dankzij de revolutie in computer-aided-design almaar sneller, eenvoudiger en ook goedkoper geworden. Wie in de sector erg veel geld wil verdienen doet er dus goed aan zoveel mogelijk verschillende koetswerkvormen op dezelfde architectuur te knallen. Volkswagen is daar erg goed in, maar ook de andere Duitsers laten zich niet onbetuigd.



2 platformen voor BMW



BMW heeft momenteel vijf verschillende onderstelseries lopen. We hebben het voorwielaangedreven platform van o.m. de Mini, de achterwielaandrijvers tot en met de 4-Reeks, de grote achterwielaandrijvers (vanaf de 5-Reeks), de compacte SUVs (tot X4) en de grote SUVs (X5 en X6).



Het voorwielaangedreven onderstel is nog erg nieuw en dat wordt vanaf heden gebruikt voor de BMW 2 Active Tourer, net als alle toekomstige Mini’s. Alle andere onderstelvormen zullen op één hoop worden geveegd. Daardoor gaat BMW de facto omschakelen op twee platformen. De i3 en i8 zijn een geval apart.



4 platformen voor Mercedes



Ook Mercedes herbekijkt z’n onderstelstrategie. Dat bedrijf zal uiteindelijk eindigen met vier platformen. Die worden ruwweg ingedeeld bij de voorwielaandrijvers (A- en B-Klasse), de achterwielaandrijvers (C- tot en met S-Klasse, maar ook de GLK), de grote SUV’s (ML, de aanstormende ML Coupé - MLC - en de GL) en de sportwagens.