Porsche Experience Center in Le Mans op de planning

Door: AUTO55

De Automobile Club de l'Ouest, bekend als de organisatorische kracht achter de befaamde 24 Uren van Le Mans, heeft met Porsche een overeenkomst getekend om in de nabijheid van het Circuit de la Sarthe een complex neer te poten in teken van de Duitse sportwagenconstructeur. Het Porsche Experience Center zal zomaar eventjes 3.000m² bezetten en in principe begin 2015 de deuren openzwaaien.

Er is sprake van een trainings- en onderhoudscentrum, een afdeling voor speciale aanpassingen, een restaurant en uiteraard een toonzaal waar klassieke Porsche's bewonderd kunnen worden. Daarnaast belooft het merk dat het aan klanten, toekomstige klanten én enthousiastelingen de mogelijkheid zal bieden om zelf achter het stuur te kruipen van een (nieuwe) Porsche.

De constructeur stuurt dit jaar meerdere afgezanten naar Le Mans. In de GTE-klasse zal worden geracet met de 911 RSR en in de LMP1-klasse met de nog meer tot de verbeelding sprekende 919 Hybrid.