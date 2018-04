Licht uit voor Bertone?

Door: AUTO55

Het Italiaanse designhuis is klaar voor de sloophamer. Berichten over een nakende sluiting door financiële strubbelingen doken eind vorig jaar al op, maar nu zou de kogel definitief door de kerk zijn. En dit ondanks eerdere interesse van enkele bedrijven om de boel over te nemen.

Ontslagen

Bertone boekte in 2013 nog € 20 miljoen winst, grotendeels dankzij rijke Chinezen, maar zelfs dat mag - als we de bronnen mogen geloven - niet meer baten. Het nieuws valt ongetwijfeld zwaar voor de werknemers, waarvan er in recente termen nog 160 de laan uit werden gestuurd.

Bertone staat bekend voor verscheidene legendarische koetswerkontwerpen, zoals van de Lamborghini Miura en Countach, maar ook van andere parels zoals de Lancia Stratos en de Alfa Romeo Giulia GT.