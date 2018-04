270 Varianten van nieuwe Renault Trafic

Door: BV

Een teaser van de nieuwe Renault Trafic hadden we al gehad. En nu wordt de tong bij Renault wat losser over hun nieuwe bestelwagen. Die wordt leverbaar in liefst 270 verschillende versies, met dank aan 2 lengteversies, twee hoogtes, een ‘platform cab’, crew van, panel van en een busje. Allen onderscheiden ze zich vooral door hun stoerder front met een groter logo en grille.



Kleinere motoren

Downsizing - ook de bestelwagensector ontsnapt er niet aan. Daarom wordt de Trafic onder meer aangeboden met een 1.6l viercilinder dieseleenheid. Renault heeft die eenheid dankzij een dubbele turbo al kunnen opkittelen tot 160pk. De Trafic krijgt daarnaast ook een versie met één enkele turbo en een meer bescheiden trekkracht. De zuinigste zou al met 6 liter brandstof 100km ver geraken. De verkoop start deze zomer.