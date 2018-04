Porsche vervangt motor in elke 911 GT3

Door: BV

Wie voor ten minste € 140.844 een nieuwe Porsche 911 GT3 in z’n garage parkeerde, was de jongste tijd wellicht niet zo gelukkig. De constructeur was verplicht om een structurele fout toe te geven nadat enkele exemplaren in vlammen op gingen. Porsche had alle eigenaren van een 911 GT3 daarop verzocht hun voertuig niet meer te gebruiken.



785 nieuwe motoren



De fout, zo blijkt nu, zit ter hoogte van zuigerstangen, in het hart van de motor. In ten minste twee gevallen leidde die fout tot een gebarsten motorblok. De olie die uit de motor liep op de hete uitlaatlijn veroorzaakte brand.



Porsche heeft inmiddels een technische oplossing uitgedokterd en zal de motoren van alle reeds uitgeleverde 911 GT3 van de jongste generatie compleet vervangen. Dat zijn er liefst 785, en het bedrijf schat het op ruwweg een werkdag. Maar het is nog niet zo ver, want de constructeur heeft natuurlijk enige tijd nodig om zo veel motoren te bouwen.