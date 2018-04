Eerste teaser Bentley SUV

Door: BV

Uiterlijk in 2016 hoort de SUV van Bentley bij de dealer te staan. Het model moet nog eens een flink stuk duurder en exclusiever worden dan de Range Rover die momenteel de kroon van het segment mag dragen.



Meer behouden uiterlijk



Een blik op de grote SUV van Bentley kregen we in het verleden al te zien in de vorm van een studiemodel. Dat was de EXP 9 F, die overigens nogal wat kritiek oogstte omwille van z’n uiterlijk. De ontwikkeling ging evenwel door, al lijkt deze eerste teaser erop te wijzen dat werd gekozen voor een meer behouden stijltaal. De smoel van de Continental GT is herkenbaar in het model.

Technische details zijn uiteraard nog niet bekend, maar er wordt natuurlijk wel gespeculeerd. Over een W12, V8 én hybride aandrijflijn bijvoorbeeld.



Overigens is nog lang niet zeker dat Bentley vrij spel krijgt in de nog aan te boren klasse van de über-SUVs. Bij Land Rover wordt al druk gebroed op een nog luxueuzere versie van de Range Rover.