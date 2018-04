SRT Viper slaat niet aan

Door: BV

Het gaat de nieuwe SRT - voormalig Dodge - Viper niet voor de wind. In tegenstelling tot de verkoop van de nieuwe Corvette Stingray, die in de VS behoorlijk vlot over de toonbank gaat, is de vraag naar het strafste dat de Amerikaanse Chrysler-merken te bieden hebben, lager dan verwacht.

Slechts 91 stuks

In 2013 produceerde het bedrijf 591 Vipers. Een cijfer dat in schril contrast staat met de projectie van 1.600 exemplaren. En tijdens de eerste twee maanden van dit jaar gingen er ook maar 91 over de toonbank. En omdat nog niet eens alle exemplaren die gebouwd zijn ook effectief een eigenaar hebben gevonden, stuurt Chrysler de productiemedewerkers van de Connor Avenue Asembly-fabriek naar huis. Vanaf half april tot eind juni hoeven ze niet op te dagen. Dan loopt er geen enkele SRT (Street Racing Technology) Viper van de band.

Chrysler en SRT zijn overigens nog niet bereid het model een flop te noemen. Voor modeljaar 2015 zitten een hoop wijzigingen in de pijplijn en daarmee moet de Viper alsnog een succes worden.