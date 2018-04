Viercilinder boxermotoren voor Porsche Cayman en Boxster

Door: AUTO55

Het is niet de eerste keer dat Porsche een kleine motor in het gamma parkeert. Zo droegen zowel de 912 en de 356 een viercilinder achterin en waren ook de 914 en 550 Spyder met een dergelijke boxermotor uitgerust. En laat ons uiteraard de jongere 924, 944 en 968 niet vergeten, de laatste bolides voor serieproductie uit de Porsche-stal met een vierpitter aan boord. Maar daar komt dus verandering in, zoals we vorig jaar al aankondigden. En het is niet enkel de Macan (ook als diesel) die ermee zal worden uitgerust. De sportieve 'instappers' Boxster en diens gesloten broer Cayman staan immers ook in de rij om twee cilinders in te leveren.

Lichter en krachtiger

De viercilinder boxermotor moet lichter zijn, maar mag niet aan vermogen inleveren. De platte viercilinder zal gebaseerd zijn op de een bestaande zescilinder. De nieuwe 3.8-liter uit de 911 is daarvoor de beste kandidaat, gezien die technologisch erg geavanceerd is. De mikcijfers voor de 2.5-liter die het resultaat is, zijn dan ook pittig. Terwijl de eenheid probleemloos omwentelingssnelheden van 7.500tr/min moet aankunnen, zou het vermogen meer dan 350pk moeten bedragen. Porsche-topman Matthias Muller stelt zelfs dat de kleine krachtbron tot wel 400pk in staat is, waardoor ook de 911 er niet vies van zou mogen zijn. Puristen zijn het daar voor alle duidelijkheid niet mee eens. Aangepord door de turbo kan de koppelcurve zonder veel moeite boven 450Nm uitklimmen. Cijfers die de Cayman S met 3,5l zescilinder boxercentrale (atmosferisch weliswaar) doen blozen. De nieuwe motor wordt in 2016 verwacht.