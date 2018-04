Dure wijnkoeler van Aston Martin

Door: AUTO55

Een Aston Martin One-77 bij de verdeler bestellen is tevergeefse moeite. Die supersportwagen is immers al een tijdje uitverkocht. Maar wie er toch eentje op de oprit heeft staan, is wellicht ook van voldoende duiten in het bezit om de bijpassende wijnkoeler aan te schaffen. Daarvan liggen er slechts 77 klaar per uitvoering (gedrapeerd in goud of zilver). De prijs van het hebbeding? Omgerekend een kleine € 30.000 (£ 22.750) indien je een 24-karaats gouden omhulsel verkiest, of circa € 22.000 (£ 17.750) voor een in zilver gehuld exemplaar. De laatste optie wordt aangeboden door Grand MacDonald, één van de betere zilversmeden.

Extra glazen

De wijnkoeler (champagne kan ook) bevat koolstofvezelcomposiet voor de binnenzijde en is afgewerkt met een gepolijst laagje zilver tegen condensvormig aan de buitenzijde. Toepasselijke kelken bijbestellen is een mogelijkheid, maar dan kost het je nog eens € 3.650 extra.