7 nieuwe Alfa's tegen 2018, om het BMW moeilijk te maken

Door: BV

Fiat is al eigenaar van Alfa Romeo sinds 1986. Maar in al die tijd heeft het bedrijf niet echt z’n best gedaan om de ooit zo glorierijke badge de modellen te geven die het verdient. Akkoord, er is nu wel een Alfa Romeo 4C die tot de verbeelding spreekt, maar de druppelsgewijze productie van zo’n exoot heeft geen enkele invloed op de veel te lage productievolumes van het bedrijf. In 2013 werden er amper 100.000 nieuwe Alfa’s gebouwd.

Aankondigingspolitiek

Alfa Romeo is veel beter in het aankondigen van nieuwe modellen dan het is in het bouwen ervan. Eerder al werden ons tegen deze tijd onder meer vijfdeursversies van de Mito beloofd, terwijl ook een SUV van het bedrijf inmiddels al jaren realiteit moest zijn. De Kamal concept werd nota bene al in 2003 voorgesteld! En dan willen we het nog niet eens hebben over het nieuwe platform dat Alfa achter- en vierwielaandrijving moest opleveren. Dat is intern ‘Giorgio’ gedoopt, maar raadt eens? Giorgio is te laat. Het weerhoudt het bedrijf er niet van om toch nog eens zeven nieuwe modellen aan te kondigen. Die moeten tegen 2018 bij de dealer staan.

BMW is niet ongerust

Alfa Romeo wil hogerop en het wil tegen 2018 vijf keer zo veel auto’s bouwen als vandaag. Voor die tijd komen er niet één, maar twee SUVs, een Giulia die het moet opnemen tegen de BMW 3-Reeks en een Alfetta die de Fünfer uit München het vuur aan de schenen moet leggen. Daarvan worden ook break-versies op de planning gezet. Wat er dan nog ontbreekt om aan 7 te geraken? Wel, dat is de Alfa 4C Spider. De enige die we al gezien hebben. BMW ligt er niet wakker van.