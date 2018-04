Nieuwe Mini diesel wordt nog niet geleverd, heeft al probleem

Door: BV

De nieuwe Mini One en Cooper modellen die diesel verbranden, doen dat voortaan met drie in plaats van vier cilinders. Om de klank en de trillingen daarvan binnen de perken te houden heeft het blok een extra balansas. En daar wringt het schoentje.



Leveringen tijdelijk uitgesteld



Autobouwers claimen steevast miljoenen testkilometers voor een nieuw model bij de dealer eindigt, maar in het geval van Mini is een probleem met de balansas pas gebleken bij de eerste geleverde modellen. Het gaat dan vooral om testwagens die worden ingezet voor marketingevenementen of bij dealers potentiële klanten moeten overtuigen. Er zijn nauwelijks klantenvoertuigen uitgeleverd.



De balansas kan extra trillingen en geluid voorzaken, maar het defect verhindert het veilig functioneren van het voertuig niet, zo melden de Engelse media die het verhaal wereldkundig maakten. Mini lost het probleem eerst op en gaat wellicht vanaf juni aangepaste versies aan z’n klanten serveren. De auto’s die inmiddels als demovoertuig in het dealernet zijn verzeild, blijven daar, maar worden geacht niet meer dan 2.500 kilometer op de teller te krijgen.