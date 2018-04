Renault en Caterham staan op scheiden

Door: AUTO55

Het in 2012 aangekondigde droomhuwelijk tussen Renault en Caterham – met de verwekking van een gezamenlijke straatlegale sportauto als streefdoel – lijkt alweer voorbij. Het is namelijk zo goed als zeker dat de Societé des Automobiles Alpine Caterham vanaf april niet meer zal bestaan. Desondanks gaan Renault en Caterham als vrienden uit elkaar. Zo blijven ze partners in de Formule 1 en moet ook de geplande sportwagen er komen. Alleen is het nu dus niet langer zeker of beide merken daarin effectief gaan samenwerken. Eind vorig jaar koesterde de kleine sportwagenbouwer nog plannen om de door Renault en Alpine ontwikkelde A110-50 onder eigen naam uit te brengen.

Alpine in 2016

Renault heeft alvast bevestigd verder te werken aan hun compacte spurter om het submerk Alpine nieuw leven in te blazen. Zelfs de lancering zou geen vertraging oplopen. De auto wordt verwacht in 2016. Hoe Caterham de zaken verder aanpakt is evenwel niet duidelijk, net als de reden van de breuk overigens. Er wordt gefluisterd dat topman Carlos Ghosn, van de alliantie Renault-Nissan, twijfels had betreffende de financiële situatie van Britten.