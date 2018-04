Project F is de supercar van het uur

Door: BV

Eigenlijk gaat er geen dag voorbij of één of ander schimmig bedrijfje stelt een supersportwagen voor. Het gaat dan bijna altijd om tekeningen of computeranimaties en daarna hoor je er nooit nog iets van. Maar Ugur Sahin Design is nét een tikkeltje serieuzer.



Van Corvette naar Ferrari



Dit designbureau zat ook al achter Soleil Motors en dat presteerde het in 2011 nog om op de Top Marques luxebeurs in Monaco de Soleil Anadi voor te stellen. Die was gebaseerd op de Corvette. Achteraf hebben we er nooit meer wat van vernomen, maar nu probeert de designer het nog eens met de Project F. We gaan er maar meteen van uit dat de ‘F’ staat voor Ferrari. Ditmaal dient een 458 Italia immers als donorauto.



Over de techniek wordt niet uitgeweid. Het gaat eigenlijk uitsluitend om de vormgeving. Die lijkt enkele Ferrari-elementen over te houden en te integreren in een koets die vooral aan een Koenigsegg doet denken.



In regel is dit het eerste en het laatste wat we van dergelijke projecten opvangen, maar de Top Marques beurs wordt half april gehouden. Je weet maar nooit dat er een levensecht exemplaar staat te blinken.