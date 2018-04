Nieuwe Kia Carnival heet Sedona

Door: BV

Europa moet het de jongste tijd stellen met de Carens als Kia’s grootste ruimtewonder. Maar dat was ooit anders - toen de Carnival ook naar het Oude Continent kwam bijvoorbeeld. Diens opvolger hoeven we bij ons evenmin te verwachten. In de Carens past immers ook al 7 man.

Ruimte voor 8

Acht personen krijg je dan weer in de nieuwe Carnival, die tegenwoordig Sedona heet. Het model zal te krijgen zijn in Amerika, Australië en Zuid-Korea. De nieuwste generatie debuteert op het Autosalon van New York.

Emissie

Niet in het minst wordt het uitblijven van de Sedona op Belgische bodem veroorzaakt door de dienstdoende motor. Dat is een 279pk sterke 3.3-liter V6-GDI die benzine lust. Doorgaans is dat een formule met een relatief hoge CO2-uitstoot, met als gevolg dat de Belgische invoerder ze niet eens aan de straatstenen zal kunnen kwijtspelen. De motor laat zich enkel aan een zestrapsautomaat koppelen.