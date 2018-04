Land Rover Discovery Concept is klaar

Door: BV

Land Rover is druk aan het werk aan een nieuwe Discovery. Dat wordt het eerste lid van een nieuwe familie. De Britten zullen hetzelfde systeem toepassen als bij de Range Rover. Onder meer de derde generatie Freelander zal onder het Discovery-label worden ondergebracht. Een derde productfamilie zal gevormd worden door de opvolger van de Defender. Het doek daarvoor valt over dik een jaar.

New York Motor Show

Een teaservideo mag ons alvast opwarmen voor de Discovery Concept. Daaruit valt in elk geval al wat te leren, over het lijnenspel mét karakteristieke knik in het dak bijvoorbeeld. Maar ook over de aanwezigheid van stoelen die behoorlijk wat gymnastiek kunnen uitvoeren.