Alles over de BMW M4 Cabrio

Door: BV

Lepel de motor van de M3 sedan en M4 (eigenlijk een M3 Coupé) in de koets van de BMW 4-Reeks Cabrio, en wat krijg je? De M4 Cabrio natuurlijk!

Een metalen klapdak

BMW maakt gebruik van een stalen dakconstructie met drie panelen. Die geeft de M4 Cabrio in gesloten vorm een lijn die erg nauw aansluit bij die van een Coupé. Maar met een druk op de knop kan deze M4 20 seconden later al pronken met een zuivere lijn. De koprolbescherming zit verstopt achter de hoofdsteunen en zelfs antennes zijn nergens meer te bespeuren. Het dak is dan in de koffer gaan liggen, waar het 150 liter van het maximale volume van 370l voor zich opeist. De transformatie kan al rijdend, maar je moet je wel houden aan een slakkengangetje van niet meer dan 18km/u.

M-vormgeving

De visuele kenmerken van de andere M-modellen worden gewoon getransplanteerd naar deze cabrio. Met inbegrip van de ‘powerdome’ op de motorkap (ooit noodzaak om de achtcilinder er in te krijgen, maar nu niets meer dan een gimmick), de agressiever gelijnde bumperschilden, de achterbumper met vier uitlaatspruitstukken en de specifieke interieuraankleding.



Niet zo snel als M4 Coupé

De M4 Cabrio wordt aangedreven door dezelfde 431pk en 550Nm sterke zes-in-lijn turbomotor als de M3 en M4 Coupé. Maar natuurlijk weegt het vouwdak met al z’n mechaniek meer dan een simpel geperst dak. En dat betekent dat deze nieuweling aftikt op 1.750kg, terwijl z’n minder op show ingestelde broers onder anderhalve ton blijven.

Er is nog steeds keuze uit een handgeroerde zesbak of een automaat met dubbele koppeling die zeven tandwielen aanspreekt om voorwaarts te gaan. In het eerste geval is 100km/u verleden tijd in 4,6 seconden, in het tweede geval is het twee tienden eerder. het verbruikscijfer bedraagt 9,1l/100km of 8,7l, alweer afhankelijk van de transmissiekeuze.

Actief M-differentieel

Sturen doe je in een M4 tegenwoordig ook al met een elektrisch bekrachtigd stuur. En om het playstation-gevoel compleet te maken, wordt de achteras ook steeds voorzien van een M-differentieel. Geen gewoon limited-slip-diff dat vertrouwd op mechanische grip. Neen, dit systeem wordt niet door fysica maar door programmatie geregeerd. Dat betekent dat het vermogen naar het buitenste wiel in een bocht kan sturen op aanwijzen van de rekeneenheid en een hoop sensoren (waaronder die van het ABS-systeem). De M-zonder-dak ‘duwt’ op die manier de koets de bocht in.