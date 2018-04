Citroën DS 5LS R legt bom onder China

Door: BV

Zegt de Citroën DS 5LS je niets? Dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk. De sedan is immers alleen op de Chinese markt te krijgen. Citroën denkt nu aan een R-versie van dat model. Beeld van een concept is zopas vrijgegeven.

Bijna 200pk/liter

Er was een tijd dat een vermogen van 100pk per liter een krachtbron steevast bij de sportieveling onderbracht. Maar de opkomst van de turbo heeft daar verandering in gebracht. Tegenwoordig kan menig gezinswagen met dergelijk vermogensverhoudingen pronken. De toekomst zal uitwijzen wat de invloed ervan is op de levensduur van het product.

De DS 5LS gaat echter nog een behoorlijke stap verder. De 1.6 turbo benzinemotor die in de Citroën DS3 Racing nog goed was voor 207pk, wordt hier al tot 300pk opgeklopt. Dat is ei zo na 200pk per liter. En de trekkracht klimt naar 400Nm. Prestaties geeft Citroën niet vrij, maar je ziet zo dat het rubber om de 20-duimers zal mogen werken.

Aangepast chassis

Het onderstel is met 15mm verlaagd en de spoorbreedte nam toe. Dat betekent dat Citroën niet over één nacht ijs is gegaan. En reken er maar op dat de elektronica een belangrijke rol gaat spelen in het controleren van al dat geweld.