Eerste caravan van carbon is een feit

Het zijn de Amerikanen van Global Caravan Technologies die met de eer gaan lopen. Deze CR-1 is de eerste caravan - of ‘recreational vehicle’ zoals zij het noemen - opgetrokken uit koolstofvezel.

Licht maar duur

GCT geeft een leeggewicht op van amper 2,7 ton op. Dat is zowat de helft van wat een ruim 10 meter lange caravan in normale omstandigheden weegt. En dat levert meteen een voordeel op. Je kan hem in theorie immers slepen met een lichter voertuig. En met een normaal rijbewijs op zak. Bovendien is de caravan een stuk meer rigide dan normaal. De fabrikant laat ook nog weten dat je met minder gewicht aan je trekhaak tot de helft minder verbruikt, maar dat is natuurlijk een open deur intrappen.

De prijs is uiteraard niet mals. Een basisversie kan onmogelijk minder dan € 120.000 kosten en wie zich helemaal laat gaan met personaliseren kan er tot een half miljoen voor moeten ophoesten. Het materiaal is overigens wel hoogtechnologisch en modern, maar de inrichting? Die is nogal traditioneel.