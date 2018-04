McLaren P13 wordt goedkoper dan Porsche 911

Door: BV

P13, zo heet de baby-McLaren waar de Britten momenteel naarstig aan sleutelen. Hij mag het opnemen tegen de Porsche 911 en de eerste details over het wapenarsenaal komen stilaan bovendrijven.

Carbon monococque

Dat McLaren met de MP4-12C (nu niet meer in productie) en de 650S (foto) al een teen in het badwater stak, is duidelijk. En de ingeslagen koers wordt verder gevolgd. De 3,8l V8 van de 650S komt terug, net als diens ophanging en transmissie, met uitsluitend achterwielaandrijving. En ja, ook de voorlopig nog onder codenaam P13 gekende 911-killer, krijgt een chassis in koolstofvezel. Een monococque. In z’n segment wordt de nieuweling daarmee alvast een unicum.

Net geen 911 Turbo

De 3,8 l V8 wordt - uiteraard - wat in vermogen teruggeschroefd. Tot 500pk, zo wordt gefluisterd. Dat is nog steeds voldoende om aan te klampen bij een Porsche 911 Turbo - en reken er maar op dat het de Duitse constructeur is die geviseerd wordt. En de prijs? Daarvan is er ook al een indicatie. McLaren mikt op € 150.000. Minder dan die van bovenstaande Duitser.