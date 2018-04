Mercedes SL V6 krijgt 2 turbo’s, heet nu SL 400

Door: BV

Mercedes legt een drieliter V6 met twee turbo’s onder de kap van de SL. Die levert daardoor 333pk en 480Nm. Dat is meer dan de 306pk en 370Nm die de SL 350 ontwikkelde en die mag dus met pensioen.



Betere prestaties



De SL 400 haalt 100 in 5,2 seconden, is als vanouds begrensd op 250km/u en vraagt niet meer dan 7,3l/100km. Al die cijfers zijn wat beter dan voor de SL 350, maar naar verwachting wordt de nieuweling wel wat duurder.



Uitrusting aangedikt



Mercedes profiteert ervan om ook nog twee nieuwigheden te introduceren op het model. Het eerste is een geluidsinstallatie met ‘frontbass’-systeem. Zonder in de technische details te verdwalen - het garandeert je dat je de radio quasi net zo goed hoort met het dak open als met het dak dicht. En het tweede is nogal loftig ‘Magic Vision Control’ gedoopt. Dat is een ruitensproeier die erg gericht met de sproeivloeistof omgaat.