AutoRAI terug op de rails

Door: AUTO55

De Amsterdam International Motor Show, ook wel AutoRAI genoemd, is er sinds 1895. De beurs wordt sindsdien om de twee jaar in de Amsterdamse RAI-hallen georganiseerd. Tot en met 1960 in alle even jaren, vanaf 1961 in alle oneven jaren. Maar niet in 2013. Dat jaar werd het evenement afgeblazen omdat onvoldoende auto-importeurs vertrouwen bleken te hebben in de bestaande formule. Het zag het er zelfs even naar uit dat het grootste autofeest van Nederland nooit meer zou terugkeren.

April 2015

Onze autominnende noorderburen kunnen echter op beide oren slapen. Een nieuwe strategie werd uitgedokterd en het gros van de auto-importeurs kan er zich blijkbaar in vinden. Wat de nieuwe formule precies inhoudt werd nog niet prijsgegeven, maar zeker is dat het evenement volgend jaar gewoon doorgaat (van vrijdag 17 tot en met zondag 26 april) en dat vrijwel alle in Nederland geïmporteerde automerken van de partij zullen zijn. Ook auto-onderdelen en -accessoires zullen een belangrijke plek krijgen op de beursvleur.