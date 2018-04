Panoz Esperante Spyder 25th Anniversary Edition

Door: AUTO55

Onbekend is onbemind? De Panoz Esperante staat er al sinds de eeuwwisseling en wordt nu extra in de kijker gezet middels een verjaardagseditie. Het Amerikaans bedrijf is immers al 25 jaar met sportwagens in de weer en viert dat met de Esperante Spyder 25th Anniversary Edition.

Beperkte reeks

Panoz wil 25 stuks bouwen en exclusiviteit kent z'n prijs. Een Spyder uit de reeks kost al € 181.320. Daar tegenover staan lichtgewicht materialen zoals aluminium voor de koets, een bijgewerkte ABS en een herbekeken ophangingssysteem. Maar je kan ook voor de Spyder GT opteren. Die is nog lichter door z'n huid uit koolstofvezel.

Veel carbon

De stoelen zijn ook uit carbon, zijn volledig instelbaar en passen bij het op de racerij geïnspireerde stuurwiel uit hetzelfde materiaal. Hypermoderne tellers wijzen je op interessante zaken als snelheid en toerentallen.

Tot 800pk

Onder de motorkap licht steevast een Amerikaans V8 met een vermogen tussen 430 en 800pk, afhankelijk van de klant en hoe diep diens zakken reiken.