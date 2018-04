Citroën plaagt met nieuwe DS

Door: AUTO55

Deze maand vindt in de Chinese stad Peking de Beijing Motor Show (of Auto China) plaats. Daar zal Citroën niet enkel de DS5 5LS, maar ook een vooralsnog onbekende telg van de familie aanprijzen.

Wild Rubis

Over welke DS het precies gaat, wil het merk dus nog niet kwijt. Al zetten sommigen hun centen in op de productie-afgeleide van de DS Wild Rubis, die wel eens DS7 zou kunnen heten. De Wild Rubis is sinds zijn introductie vorig jaar (bij ons) in de vergeetput gesukkeld, maar Citroën liet van in het begin wel uitschijnen dat er wilde plannen mee gemoeid waren. Het model zou, eens in productie, wel enkel voor de Chinese automarkt bedoeld zijn. Binnenkort weten we meer.