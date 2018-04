Ook facelift Ford Focus sedan

Door: BV

In Genève hadden we al de vernieuwde vijfdeursversie en break van de Ford Focus achter de kiezen gekregen en op het Autosalon van New York stelt het merk met het Blauwe Ovaal nu ook de vierdeursvariant voor.



Nieuwe smoel



De aanpassingen zijn identiek aan die van de vijfdeurs. Dat betekent dat je vooral moet uitkijken naar de andere koplampen, bumper, grille en motorkap.



Vernieuwd instrumentarium



Ford beweert dat de klant nog nooit over het dashboard van de Focus heeft geklaagd. Maar de professionele pers had het steevast over een te uitgebreide, rommelige en verwarrende knoppenwinkel. En dus wordt het aangepast. Vooral bovenaan de nieuwe middenconsole - waar nu ook een opgewaardeerd infotainmentsysteem huist - werd er opkuis gehouden.



Kleine 1.0 driecilinder



De komst van de kleine 1.0l driecilinder ‘Ecoboost’ is het grootste nieuws voor de Amerikaanse Ford Focus-klant. In Europa was die eenheid echter al te krijgen.



Elektrische Focus



In New York zal ook een vernieuwde Elektrische Focus staan. Die blijft de meest aërodynamische van het stel, met onder meer specifieke bumpers, een andere grille en een gewijzigde achtervleugel, maar ontvangt wel de nieuwe koplampen en interieuraanpassingen van de rest van de familie.