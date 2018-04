Toyota roept wereldwijd 6,2 miljoen auto's terug, 26.249 in België

Door: AUTO55

Wereldwijd spreken we over bijna 6,4 miljoen auto's verspreid over 27 modellen. In België zijn het exact 26.249 Toyota's die bij de garagehouder moeten langsgaan. Vooral bij de Yaris, Urban Cruiser en RAV4 dient er in bepaalde gevallen het één en ander te worden aangepast.

Drie maal raak

1.814 stuks van de Yaris en Urban Cruiser gebouwd tussen 2005 en augustus 2010 worden binnengeroepen wegens problemen met de veer die de bestuurdersstoel op z'n plaats houdt. Die kan namelijk breken. Bij driedeursmodellen kan het ook met de stoel aan de passagierskant mislopen. Maar daarmee zijn we nog niet rond. De Yaris vertoont ook problemen ter hoogte van de stuurkolom - alleen al daarvoor worden 19.128 tussen september 2005 en februari 2009 geboren stadsmussen naar het nest gelokt - en ook bepaalde exemplaren van bouwjaar 2004 tot 2010 smeken om hulp vanwege wrevel met de spiraalkabel van de airbag. Het redmiddel kan wegens een defect namelijk zonder stroom vallen, met als vanzelfsprekend gevolg dat het kussen niet meer ploft. Nog eens 5.307 vierwielers erbij, en daar zit ook de RAV4 tussen.