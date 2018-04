Mitsubishi Outlander werkt de kraaienpootjes weg

Door: BV

Mitsubishi geeft de Outlander een facelift. En het is niet zo dat er zwaar wordt gesneden, geplamuurd en wordt verbouwd. Alleen wat botox om de eerste kraaienpootjes weg te werken is al wat de Japanners doen.



Details



Wie goed kijkt ontwaart een nieuwe grille, dagrijlichten in de koplampunits die voortaan uit mat zwart en chroom bestaat, achterlichten met LEDs en zilverkleurige dakrails.



De wat beter uitgeruste varianten hebben vanaf heden recht op de 18-duimers in twee tinten terwijl de vierwielaangedreven versies hun terreinambities in de verf zetten door voor- en achteraan zilverkleurige elementen in de bumpers te integreren.



Onderstel aangepakt



Enkele kleinere aanpassingen moeten voor meer rijcomfort zorgen en ook de werking van de CVT-automaat is bijgesteld. Tegelijk is de uitrusting een beetje bijgespijkerd. Een bandendruksensor, achteruitrijcamera en wegklapbare derde zitrij zijn voortaan standaard.