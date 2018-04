Alternatieve straatverlichting dankzij Nederlandse kunstenaar

Door: AUTO55

Straatverlichting vormt de laatste jaren - en niet enkel bij ons - voer voor discussie, met name door de hoge energierekening die het met zich mee brengt. Maar daar zou wel eens een mouw aan gepast kunnen worden. En dit dankzij... een Nederlandse kunstenaar.

Glowing lines

Daan Roosegaarde heet de man, en hij heeft de zogeheten 'glowing lines' bedacht. Die bestaan uit lichtgevende verf op poederbasis, volgens het principe van 'glow-in-the-dark'-producten. Maar de lijnen van Roosegaarde blijven én beter licht afgeven. In ieder geval voldoende om tijdens het grootste deel van het jaar de snelweg ’s nachts zichtbaar te maken voor bestuurders. Zo'n 10 uur lang, als we de Nederlander moeten geloven.

Proefproject in volle gang

In Nederland, meerbepaald op de N329 bij Oss, is men er momenteel duchtig mee aan het experimenteren. Op een traject van 500 meter lang ligt de innovatieve belijning er in de nachtelijke uurtjes gloeiend bij. Dus als je zelf een oordeel wilt vellen over de werking van het goedje, dan kan je het daar met eigen ogen zien. Er zou zelfs al interesse uit het buitenland zijn getoond. Om zijn 'glowing lines' op punt te brengen, werd Roosegaarde ter hulp geschoten door het Nederlandse bouwbedrijf Heijmans.