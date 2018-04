4 jaar later zijn er 1 miljoen Dacia Dusters

Door: BV

De Dacia Duster is een succes. Het model wordt inmiddels gebouwd in vijf fabrieken. Er is er één in Roemenië, Brazilië, Colombia, Rusland en Chennai. Het is wereldwijd het best verkochte voertuig van de Renault-groep.

Renault en Dacia

De goedkope SUV wordt afhankelijk van de markt verkocht onder de merknaam Dacia dan wel Renault. De aantallen van de vijf grootse markten voor het model hebben we hieronder opgelijst.